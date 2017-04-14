В Пензе открыта выставка портретов известных актеров и артистов балета Культура

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Открытие выставки портретов известных российских театральных актеров и артистов балета в сценических образах под названием «Любить, творить, играть…» состоялось в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в пятницу, 14 апреля.

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В экспозиции представлено около 50 работ.

В основном, они написаны четырьмя авторами — Натальей Зайцевой, Ириной Ганиной, Анастасией и Антоном Лобовыми. Последний является выпускником пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого. Картины выполнены с натуры в жанре реализма в различных техниках маслом и акварелью.

Выставку «Любить, творить, играть…» в Пензу привез директор московской галереи «Золотой плес» Игорь Ключаренко.

К коллекции были добавлены картины из фонда пензенской галереи.

Кроме того, свой портрет для выставки предоставил художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

Как отметил директор галереи Кирилл Застрожный, данная экспозиция займет особое место среди 15 действующих, так как подобной выставки в Пензе никогда не было.

«Было бы неправильно, если бы мы не дополнили эту блистательную галерею блистательных российских актеров теми портретами, которые находятся в фондах пензенской картинной галереи и которые посвящены выдающимся деятелям театральной Пензы. Это Людмила Алексеевна Лозицкая, Семен Моисеевич Рейнгольд, Галина Репная, Сергей Казаков», — сказал он.

В знак признательности Кирилл Застрожный подарил Игорю Ключаренко переизданный альбом об истории пензенской галереи, отметив, что изображение на обложке книги портрета провинциальной актрисы является символичным.

В свою очередь Игорь Ключаренко пояснил, что в проекте представлены работы молодых художников, воспитанных на традициях мастеров искусства.

«Начиная с 2003 года, мы стали работать в театрах. Сначала это была проба пера — мы приглашали молодых актеров. Все-таки мэтры за своей загруженностью целый день уделять сразу не будут. Стало получаться», — сказал он..

По словам Игоря Ключаренко, в рамках проекта планируется написать в общей сложности 100 работ, чтобы «создать антологию современного театра».

Комментируя идею выставки, Сергей Казаков предположил, что спустя некоторое время известные актеры, которые согласились позировать молодым художникам, возможно, будут гордиться, что их портреты написали именно эти люди.

«Время — штука интересная, а в творчестве всегда есть динамика и конфликт, поэтому выставка замечательная. Хочется еще сказать одно: выставка побудет, уедет, а мы здесь останемся», — сказал он.

Экспозицию, размещенную в двух залах галереи, дополняет слайд-шоу с фотографиями, которое показывает процесс создания картин, вошедших в коллекцию.

С новой экспозицией можно будет ознакомиться до 4 июня.