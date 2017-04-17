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Никита Михалков рассказал Ивану Белозерцеву о «Метаморфозах»

15:40 | 17.04.2017 | Культура

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. «Метаморфозы», которые будут представлены в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в понедельник, 17 апреля, представляют собой не спектакль в чистом виде, а открытую репетицию. Об этом сообщил режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в аэропорту Пензы.

Никита Михалков рассказал Ивану Белозерцеву о «Метаморфозах»

Фото: Pnzreg.ru

«Это не спектакль, это открытая репетиция, абсолютно новый формат для нас. Позавчера состоялся наш первый выезд в Екатеринбург, сегодня второй город — Пенза», — сказал он.

Никита Михалков отметил, что литературно-сценический коллаж объединяет девять миниатюр, над созданием которых работали сразу несколько режиссеров, а общий замысел спектакля и художественное руководство принадлежат ему.

Иван Белозерцев отметил своевременность произведений, которые стали основой спектакля.

«Русская классика особенно актуальна, сегодня ее не хватает», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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