Никита Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы» Культура

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков представил спектакль «Метаморфозы» творческой лаборатории академии кинематографического и театрального искусства в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в минувший понедельник, 17 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед его началом на сцену вышел губернатор Иван Белозерцев, который назвал «Метаморфозы» большим событием для театральной жизни Пензенской области.

«Никита Сергеевич стал большим другом региона», — отметил он.

После этого зрителям был продемонстрирован 10-минутный фильм, во время которого показаны репетиции спектакля и наставления Никиты Михалкова молодым актерам — в «Метаморфозах» задействованы 21 выпускник и два студента академии.

Затем на сцену вышел сам именитый режиссер и пояснил публике, что представит скорее открытую репетицию, которая позволит зрителям заглянуть внутрь актерской школы.

«К сожалению, уровень режиссуры сегодняшний настолько низок, что режиссер порой актеру помочь не может. И актер, не обладающий иммунитетом, самозащитой внутренней, беспомощен, он ничего не может сделать, потому что ему нет помощи. Поэтому для нас самым главным является попытка вооружить актера техническими приемами, подходом к роли, вниманием к тому, как это делается, и акцентирование абсолютно на других вещах, нежели это бывает порой в театральных училищах», — сказал Никита Михалков.

Многочисленные зрители увидели на сцене постановку по рассказам Антона Чехова «Беззащитное существо», «Бабы», «Ушла» и Ивана Бунина «Легкое дыхание», «Месть» и «Холодная осень». Блоки предваряли рассказ Никиты Михалкова о тонкостях актерской профессии и особенностях спектакля, а также примеры из жизни.

Постановка каждого миниспектакля кардинально отличалась от остальных. Так, например, по рассказу Антона Чехова «Бабы» она была сыграны почти без слов — они были использованы только в начале и в конце части.

«Рискованные эксперименты бывают, очень рискованные. Вы понимаете, мы сегодня наблюдаем такую картину: под видом, так сказать, нового слова, интерпретации мы видим разрушение классики. […] Я говорю не о том, что нельзя интерпретировать, нельзя вносить туда свою душу, но нельзя корежить, нельзя вкладывать по своей воле другие смыслы!» — отозвался режиссер о современном искусстве.

Каждый миниспектакль публика провожала овациями и криками браво.

«Аплодисменты, в принципе, можно симулировать, а вот тишину нет», — отметил председатель Союза кинематографистов РФ, подчеркнув, что в зале во время спектакля не было ни звука.

Во время поклона артистов на сцену выбежала поклонница творчества Никиты Михалкова и передала ему пасхальные яйца, которыми он стукнулся с одним из актеров. Букеты, подаренные зрителями, режиссер бросил в зал.