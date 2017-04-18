В Пензе Никита Михалков анонсировал «Метаморфозы-2» Культура

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков анонсировал вторую часть спектакля «Метаморфозы», который он представил в Пензе.

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«Мы сейчас готовим, бог даст, «Метаморфозы» номер два с новыми ребятами, с новым курсом. Уже в этом спектакле есть два человека из нового выпуска», — сказал он в ходе брифинга после окончания постановки в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в минувший понедельник, 17 апреля.

Никита Михалков назвал инсценировку русской прозы брендом Академии кинематографического и театрального искусства.

«[Она] дает такие возможности психологические, такие открывает бездны вообще человеческого существования, что нам не надо никуда бегать — все есть дома», — отметил режиссер.

Он добавил, что в новый спектакль также войдут постановки по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина.

«У нас просто осталось довольно много отрывков, которые не вошли сюда, и мы их перекомпановали туда, но это дальше будет и Леонид Андреев, и Толстой, и Пушкин», — уточнил Никита Михалков.

Он отметил, что существует большой пласт почти не охваченной театром русской литературы, в том числе достойные произведения авторов, успех которых не был так заметен на фоне классиков.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, планирует ли Никита Михалков показать вторую часть постановки в Пензе, режиссер пояснил, что обязательно это сделает, если получит приглашение.

«Позовете — приедем, конечно», — сказал он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сразу же заверил, что в Пензе будут рады артистам.

«Никита Сергеевич, приглашаем», — подчеркнул глава региона.

Как сообщила пресс-секретарь артиста София Архипова, премьера спектакля состоится в Москве уже этим летом.

«Где-то в июне — 14–15-го», — уточнила она.