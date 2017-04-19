В пензенском драмтеатре проходят предпремьерные репетиции спектакля «Аленький цветочек» Культура

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Финальные репетиции нового детского спектакля «Аленький цветочек», поставленного режиссером из Санкт-Петербурга Игнатом Кирилловым, проходят в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в преддверии премьеры, намеченной на 23 апреля.

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Во время прогона в большом зале в среду, 19 апреля, актеры представили практически готовый спектакль, который вскоре увидят зрители.

Все задействованные артисты играли в красочных и отчасти гротескных костюмах. Например, на головах сестер Аленушки были надеты огромные кокошники: у одной комично широкий — более метра, а у второй — высокий.

Спектакль нельзя назвать минималистичным — он привлечет внимание юных зрителей богатыми декорациями, множеством световых и звуковых эффектов, дополняющих действие. Техническая составляющая также была отточена на репетиции.

На прогоне присутствовали двое детей-аутистов, которых пригласил художественный руководитель театра Сергей Казаков. Он отметил, что спектакль адаптирован для детей с особенностями развития.

По словам Сергея Казакова, новую постановку с одноименными спектаклями театра, последний из которых был поставлен в 1982 году, объединяет только сюжет.

«Спектакль новый, на мой взгляд, очень хороший, веселый; недлинный, что очень важно; красочный, яркий, с песнями. В финале дуэт [Альберта] Ибраева и [Юлии] Кузнецовой — это дуэт, достойный таких мюзиклов, как «Нотр-Дам де Пари», потому что очень хорошая музыка, ее Валерий Куликов написал. Виталий Соколов написал текст песен. Поэтому тут не только хорошая игра актеров, хорошая режиссура, но еще и очень хорошая музыка», — сказал он.

В свою очередь режиссер Игнат Кириллов сообщил, что сотрудничает с пензенским драмтеатром в первый раз.

Раскрывать заранее сюрпризы, которые ждут зрителей, он отказался.

Начало спектакля в воскресенье, 23 апреля, намечено на 15.00. Стоимость билетов на премьеру, которые еще есть в продаже, варьируется от 200 до 300 рублей.

Роль отца в спектакле исполнит Владислав Матюкин. Его старших дочерей будут играть Мария Соловьева и Юлия Кузьмина, меняясь с Еленой Павловой и Юлией Кошкиной. Главную героиню зрителям представит Юлия Кузнецова. Ее няню сыграют Наталья Арефьева и Вера Дупенко. В роли Чудища предстанет Альберт Ибраев. Андрей Аббасов, Илья Кочетков и Николай Потапов сыграют рыцарей.