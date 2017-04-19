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Мэр Пензы счел неудовлетворительными условия в ДШИ «Квинта»

20:28 | 19.04.2017 | Культура

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам управления муниципального имущества мэрии предложить альтернативные варианты размещения учебных классов детской школы искусств «Квинта», которая базируется в двух зданиях — на арендуемых площадях в терновском доме культуры и на улице Терновского, 180.

Мэр Пензы счел неудовлетворительными условия в ДШИ «Квинта»

Фото: Penza-gorod.ru

В среду, 19 апреля, мэр вместе с начальником управления культуры Пензы Верой Фейгиной оценил состояние занимаемых учреждением помещений.

Директор ДШИ «Квинта» Марина Сафронова обратила внимание на холод в здании ДК, протекающую крышу и отсутствие собственной сцены для проведения концертов.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил рассмотреть варианты перемещения классов школы в другое здание.

В рамках поиска оптимального решения специалисты также оценят целесообразность выделения дополнительной площади на улице Терновского, 180, где учреждение занимает лишь часть помещений, сообщает пресс-служба мэрии.
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