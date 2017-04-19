Мэр Пензы счел неудовлетворительными условия в ДШИ «Квинта» Культура

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам управления муниципального имущества мэрии предложить альтернативные варианты размещения учебных классов детской школы искусств «Квинта», которая базируется в двух зданиях — на арендуемых площадях в терновском доме культуры и на улице Терновского, 180.

Фото: Penza-gorod.ru

В среду, 19 апреля, мэр вместе с начальником управления культуры Пензы Верой Фейгиной оценил состояние занимаемых учреждением помещений.

Директор ДШИ «Квинта» Марина Сафронова обратила внимание на холод в здании ДК, протекающую крышу и отсутствие собственной сцены для проведения концертов.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил рассмотреть варианты перемещения классов школы в другое здание.

В рамках поиска оптимального решения специалисты также оценят целесообразность выделения дополнительной площади на улице Терновского, 180, где учреждение занимает лишь часть помещений, сообщает пресс-служба мэрии.