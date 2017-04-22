18:10:40 Суббота, 22 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенская филармония запустит новый культурный проект для семей с детьми

14:57 | 22.04.2017 | Культура

Печать

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская областная филармония запустит новый культурный проект «Вместе с мамой и папой», в рамках которого будут проводиться концерты для самых юных слушателей и их родителей.

Пензенская филармония запустит новый культурный проект для семей с детьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что премьера цикла мероприятий состоится в воскресенье, 14 мая.

«Наша цель — познакомить маленьких пензенцев с прекрасным миром музыки, помочь родителям и детям еще больше сблизиться, провести время с пользой всей семьей, отдохнуть и получить положительные эмоции», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в учреждении культуры «Пензаконцерт».

Особенностью проекта станет то, что выступления артистов будут проходить в камерной обстановке — без микрофонов, а юные слушатели смогут свободно двигаться по залу, в том числе танцевать.

Все исполняемые произведения будут полностью адаптированы для детского восприятия.

Также организаторы подготовят небольшую игровую зону.
Актуальное
Читайте также
Жильцам дома на проспекте Победы помогут с документами на перенос сроков капремонта Валерий Лидин выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Лазуткина
Полицейские раскрыли кражу денег из сейфа пензенской организации Мэр Пензы дал ряд поручений после выезда на «Зенит»
Жительница Пензы попалась на краже одежды из магазина на улице Московской Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама