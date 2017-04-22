Пензенская филармония запустит новый культурный проект для семей с детьми Культура

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская областная филармония запустит новый культурный проект «Вместе с мамой и папой», в рамках которого будут проводиться концерты для самых юных слушателей и их родителей.

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Планируется, что премьера цикла мероприятий состоится в воскресенье, 14 мая.

«Наша цель — познакомить маленьких пензенцев с прекрасным миром музыки, помочь родителям и детям еще больше сблизиться, провести время с пользой всей семьей, отдохнуть и получить положительные эмоции», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в учреждении культуры «Пензаконцерт».

Особенностью проекта станет то, что выступления артистов будут проходить в камерной обстановке — без микрофонов, а юные слушатели смогут свободно двигаться по залу, в том числе танцевать.

Все исполняемые произведения будут полностью адаптированы для детского восприятия.

Также организаторы подготовят небольшую игровую зону.