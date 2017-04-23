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В обращение выйдет почтовый блок с изображением картины из фондов пензенской галереи

14:37 | 23.04.2017 | Культура

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Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Блок, посвященный 775-летию Ледового побоища, на котором изображена одноименная картина Владимира Серова из фондов пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, выйдет в обращение в предстоящую среду, 26 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В обращение выйдет почтовый блок с изображением картины из фондов пензенской галереи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«26 апреля в почтовое обращение выйдет блок, посвященный 775-летию Ледового побоища. На почтовом блоке изображена картина В.А. Серова «Ледовое побоище» (1942) из фондов пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого», — написал он на своей странице в Facebook.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Марка», осуществляющей выпуск и распространение знаков почтовой оплаты, размер блока — 82 на 81 мм, размер марки в нем — 37 на 50 мм. Планируемый тираж — 75 тыс. экземпляров.

Дополнительно будет издана художественная обложка, внутри которой находится почтовый блок и конверт первого дня с гашением для Москвы и Пскова.
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