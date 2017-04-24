На 88-м году жизни скончалась актриса Лариса Кронберг Культура

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Уроженка Пензы, советская актриса театра и кино Лариса Кронберг скончалась после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

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«Лариса Ивановна Кронберг родилась в Пензе в семье военнослужащего. В городе Уфе, куда был переведен отец, стала ученицей средней школы и окончила ее уже в Подольске с серебряной медалью. В 1948 году поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По семейным обстоятельствам окончила институт только в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова. Сразу после этого вошла в штат театра-студии киноактера и киностудии «Мосфильм», где работала до 1983 года», — отметили в организации.

В союзе напомнили, что биография Ларисы Кронберг полна интересных фактов.

«Лариса Кронберг участвовала в операции по вербовке французского посла Мориса Дежана советскими спецслужбами, за что была награждена швейцарскими часами, выполненными из золота и бриллиантов. Снялась в более 30 фильмах, таких как «Звезды на крыльях», «Девушка с гитарой», «Олеко Дундич», «Ночь без милосердия», «Невеста с севера». Особенно Лариса Ивановна запомнилась по роли инженера Зины Ивановой в «Большой семье», — добавили в Союзе кинематографистов России.