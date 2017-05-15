В Пензе юные актеры представят спектакль о равнодушии к близким Культура

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Коллектив театра-студии «302-БИС» центра детского и юношеского технического творчества Пензы представит премьерный спектакль «Холодно» по пьесе «Порог» белорусского драматурга Алексея Дударева в предстоящую субботу, 20 мая.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» методист ЦДЮТТ Татьяна Горелова, над подобными крупными работами коллектив театра-студии под руководством педагога дополнительного образования Елены Лагутиной работает в течение года.

«В этом спектакле задействованы не только учащиеся объединения, но и друзья студии, которые привлекаются в качестве операторов, фотографов, сидят на свете и озвучивании, могут принять участие в самом спектакле», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет из-за своего сложного содержания.

«Он поднимает очень серьезные проблемы современности — ответственности, помощи пожилым людям», — пояснила Татьяна Горелова.

Премьера спектакля состоится во дворце детского и юношеского творчества на улице Бекешской. Начало намечено на 17.00.