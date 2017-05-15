17:14:27 Понедельник, 15 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе юные актеры представят спектакль о равнодушии к близким

16:23 | 15.05.2017 | Культура

Печать

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Коллектив театра-студии «302-БИС» центра детского и юношеского технического творчества Пензы представит премьерный спектакль «Холодно» по пьесе «Порог» белорусского драматурга Алексея Дударева в предстоящую субботу, 20 мая.

В Пензе юные актеры представят спектакль о равнодушии к близким

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» методист ЦДЮТТ Татьяна Горелова, над подобными крупными работами коллектив театра-студии под руководством педагога дополнительного образования Елены Лагутиной работает в течение года.

«В этом спектакле задействованы не только учащиеся объединения, но и друзья студии, которые привлекаются в качестве операторов, фотографов, сидят на свете и озвучивании, могут принять участие в самом спектакле», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет из-за своего сложного содержания.

«Он поднимает очень серьезные проблемы современности — ответственности, помощи пожилым людям», — пояснила Татьяна Горелова.

Премьера спектакля состоится во дворце детского и юношеского творчества на улице Бекешской. Начало намечено на 17.00.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 81-летней Марии Меркурьевой В Пензенской области за четыре месяца 46 детей получили травмы в ДТП, двое погибли
Под Пензой осужден экс-полицейский, за деньги сообщивший о смерти в ритуальное агентство Житель Пензы через суд взыскал с квартиросъемщика задолженность и деньги на ремонт
Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа В Пензе сдан первый объект в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама