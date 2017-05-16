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В День славянской письменности Пенза присоединится к всероссийскому хоровому марафону

17:39 | 16.05.2017 | Культура

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Хоровые коллективы Пензы в сопровождении симфонического оркестров в четвертый раз примут участие во всероссийском музыкальном марафоне в День славянской письменности и культуры, который отмечается в среду, 24 мая.

В День славянской письменности Пенза присоединится к всероссийскому хоровому марафону

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По всей России в 13.00 пройдут хоровые концерты с единым репертуаром, утвержденным министерством культуры РФ. В программу концерта в числе прочих войдут песни «С чего начинается Родина», «Вместе весело шагать», «Ничего на свете лучше нету», «Марш высотников» и «Калинка».

В качестве главного дирижера проекта выступит заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и дирижер губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Ожидается, что в мероприятии, которое состоится у центрального входа пензенской областной филармонии, примут участие более 500 человек.

В состав сводного хора войдут ветераны, студенты, учащиеся детских школ искусств и музыкальных школ, а также академический хор губернаторской симфонической капеллы.

В данный момент исполнители активно репетируют новую программу, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».
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