21:35:02 Среда, 17 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Актеры пензенского драмтеатра встретились со Светланой Светличной

18:45 | 17.05.2017 | Культура

Печать

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Творческая встреча актеров драматического театра имени А.В. Луначарского и заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Светланой Светличной состоялась в Пензе в среду, 17 мая.

Актеры пензенского драмтеатра встретились со Светланой Светличной

Фото: Дмитрий Журкин, Penzateatr.ru

Она рассказала актерам о разных эпизодах своей творческой биографии и провела мастер-класс по чтению художественных текстов. Так, в ее исполнении прозвучал финальный монолог Татьяны Лариной из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Как сообщил художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков, не исключено, что Светлана Светличная войдет в состав жюри II международного фестиваля «Маскерадъ», который, как ожидается, пройдет в Пензе с 25 по 30 октября, сообщается на сайте учреждения культуры.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области план по лесовосстановлению выполнен на 101% В Пензе пройдет православный книжный фестиваль
В Пензе бывший работник магазина подозревается в краже денег из торговой точки Савин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензе
На конкурс социально значимых проектов в Пензе поступило 50 заявок Под Пензой председателям садовых обществ напомнили о недопустимости ограничения проезда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама