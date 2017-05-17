Актеры пензенского драмтеатра встретились со Светланой Светличной Культура

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Творческая встреча актеров драматического театра имени А.В. Луначарского и заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Светланой Светличной состоялась в Пензе в среду, 17 мая.

Фото: Дмитрий Журкин, Penzateatr.ru

Она рассказала актерам о разных эпизодах своей творческой биографии и провела мастер-класс по чтению художественных текстов. Так, в ее исполнении прозвучал финальный монолог Татьяны Лариной из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Как сообщил художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков, не исключено, что Светлана Светличная войдет в состав жюри II международного фестиваля «Маскерадъ», который, как ожидается, пройдет в Пензе с 25 по 30 октября, сообщается на сайте учреждения культуры.