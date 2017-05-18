Пенза присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» Культура

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Акция «Ночь музеев» пройдет в учреждениях культуры Пензы в предстоящую субботу, 20 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пензенском краеведческом музее с 18.00 будет проходить экскурсия с элементами театрализации «Первопоселенцы, пионеры своего дела, первые герои своей страны», а затем пройдет торжественная передача в фонды музея материалов пензенских студенческих отрядов. После этого будет проведен квест «Операция ПКМ».

Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в акции «Я – экскурсовод» в залах музея. Для этого нужно записать на свой смартфон видео продолжительностью до 90 секунд на тему выставки, экспоната или мероприятия, которое будет проходить в этот момент в музее, а после этого опубликовать в соцсетях со специальным хештегом.

С 19.00 зале «Поле ратной славы» пройдет мероприятие пензенской областной библиотеки для детей и юношества «Книжный пикник» с проведением мастер-класса для детей и родителей «Сделай сам». А в 21.00 на втором этаже пройдет «Орлятский круг» с конкурсом на лучшее исполнение песен.

В музее В.О. Ключевского на 18.00 запланирована экскурсия по экспозиции «В.О. Ключевский. Страницы жизни», знакомство с экспонатами выставок «Тайны древнего мастерства. Книжные переплеты» и «Я полюбил историю более всего», после чего пройдет концерт солистов клуба «Академия успеха» и демонстрация мультфильмов детской студии «Кенгуру». Затем в 19.45 состоится творческая встреча с мастерами по изготовлению винтажных кукол.

Также в рамках акции состоится демонстрация документальных фильмов о Василии Ключевском и видеороликов по афоризмам.

В пензенском литературном музее будут работать традиционные выставки. С 19.00 начнется показ экранизаций известных романов. На это же время намечено выступление студентов Пензенского колледжа искусств, которые покажут зрителям агитпрограмму «Товарищ! Гляди в оба!», после чего артисты камерного литературного театра «Голос поэта» представят на суд зрителей спектакль «Забытые имена».

После этого Юлиия Догадина и Михаил Волков выступят с программой «История в музыке. Белогвардейский романс», а в 22.00 известный куприновед Татьяна Кайманова расскажет о новых архивных находках.

В музее народного творчества в Пензе состоятся мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного творчества — росписи по дереву, керамике, оригами. Посетителям представят выставку народных костюмов и обновленную экспозицию «Традиционные художественные промыслы и ремесла Пензенского края. История и современность».

Кроме того, можно будет принять участие в подвижных играх и музейном квесте «Найди старинную шкатулку», посетить «Музыкальную гостиную», послушать концерт участников вокально-инструментальной студии и лекторий об истории пензенского пухового платка.

В основном корпусе пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого в 18.15 начнет работу выставка 3D-фотографий, а затем состоится открытие экспозиции «Мировое современное искусство» из коллекции галереи «Арт-Пенза».

В 19.00 запланирована презентация нового штемпеля и торжественное гашение почтового конверта к 125-летию пензенской картинной галереи, а затем можно будет посетить обзорную экскурсию.

В губернаторском доме в 18.00 состоится открытие выставки «Два взгляда на революцию», а затем посетители приступят к созданию коллективного панно «Фабрика лозунга. Окна Роста». Также запланированы экскурсии, викторины и игровая программа с элементами театрализации и литературными, музыкальными, художественными конкурсами.

С 21.00 будет работать музыкальная гостиная «Там вдали за рекой... Песни, рожденные революцией», затем будет проведен мастер-класс «Фабрика лозунгов. Окна РОСТА» и конкурс агитбригад.

В музее Ульянова в 18.00 пройдет концерт учащихся детской музыкальной школы №2 по классу скрипки. Также намечены экскурсии по экспозиции «Мир пензенских сословий», мастер-класс по игрушкам из ткани, акция «Мама, папа, я — вместе дружная семья» и демонстрация фильма из цикла «Ремесла».

Также в этот день можно будет сфотографироваться в костюмах в интерьерах музея.

Подробная программа мероприятий размещена в группах учреждений культуры в социальной сети «ВКонтакте».