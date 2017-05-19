В Пензе стартовал фестиваль «Jazz May» Культура

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Первые выступления в рамках VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», состоялись на Юбилейной площади в Пензе в пятницу, 19 мая.

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Фестивальный день, получивший свое название по географии артистов «Пенза встречает Луганск», открыло выступление коллектива «Дмитриев-Бэнд» из Заречного.

Они исполнили такие композиции как «Birdland», «Funky cha-cha», «Les Champs-Elysees», «Faithful people», «Feeling good», «Mystery woman» и известный джазовый стандарт «Caravan». Во время звучания песен многие зрители подпевали солисткам, а некоторые не смогли усидеть на месте и танцевали.

Солнечная погода, установившаяся во время первого дня фестиваля после нескольких холодных и дождливых дней, привлекла на Юбилейную площадь сотни людей, многие из которых приехали на велосипедах. Популярным развлечением среди юных гостей фестиваля стали гонки на них, которые также можно было взять на прокат.

Число присутствующих значительно превысило количество мест в партере. Некоторые разместились на специально установленных деревянных скамейках, но большинство слушали концерт стоя.

Вопреки обыкновению, живой газон, ставший за годы проведения фестиваля его визитной карточкой, был практически не занят. Зрители стали садиться на него лишь ко второму часу концерта. Зато свободное место для игр использовали самые юные гости фестиваля.

Во время выступления артистов на открытой площадке, не прекращаясь ни на минуту, шел монтаж так называемого фестивального городка, где будут представлены партнеры фестиваля. Организаторы и их помощники собирали деревянные киоски.

После коллектива «Дмитриев-Бэнд» на сцену вышел ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» из Луганска, а затем состоялось официальное открытие фестиваля.

Ожидается, что во второй день фестиваля, 20 мая, выступят ученики и коллективы музыкальных школ Пензы, ансамбль «Jamberry» и «Единорок». На сцену выйдут коллективы «Монокль» под управлением Алексея Титенко, «Moving Club Band», «OceanJazzBand», «Brilliant Corners» и Дмитрий Болдырь из Самары, а также пензенские группы «Silver Foxes» и «P+Project» под управлением Петра Андронова. Вечером выступит коллектив «Dock in Absolute» из Люксембурга и Мариам Мерабова совместно с проектом «Miraif» Армена Мерабова.

Кроме этого, состоятся мастер-классы по йоге, лепке из глины и по сольфеджио.