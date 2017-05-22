Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером фестиваля «Jazz May» Культура

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил генеральным партнером VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который с успехом прошел в Пензе.

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В этом году мероприятие проходило с 19 по 21 мая на Юбилейной площади. Под открытым небом и в киноконцертном зале «Пенза» прозвучал джаз в исполнении музыкантов, составляющих элиту российской и зарубежной джазовой сцены.

Официальную программу фестиваля открыл эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Главной героиней второго отделения стала пианист и певица Дина ДеРоуз. Второй концертный день открыло фортепианное трио «Dock In Absolute» из Люксембурга. Музыку пианиста Жана-Филиппа Коша, лидера коллектива, отличают тонкий мелодизм и глубокая чувственность. В продолжение вечера выступила Мариам Мерабова — звезда третьего сезона шоу «Голос». В заключительный день гостей фестиваля ждало выступление московской певицы Алины Ростоцкой с альбомом «Flow».

По словам председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина, «Jazz May» является уникальным мероприятием с непередаваемой атмосферой.

«Банк «Кузнецкий» традиционно выступает надежным партнером, поддерживающим яркий музыкальный фестиваль и помогающий ему каждый год расти и развиваться. Уверен, что жители и гости города Пензы получили большое удовольствие от великолепного фестиваля, который уже стал одним из наиболее значимых культурных событий нашего региона», — отметил он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.