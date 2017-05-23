В ККЗ «Пенза» пройдет марафон «КиноЛето» Культура

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Марафон «КиноЛето» стартует в киноконцертном зале «Пенза» 1 июня.

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Его откроет фильм «Жили-были мы». Это доброе семейное кино о шестилетней сказочнице, которая придумывает волшебную историю, чтобы помирить своих родителей. Картина снята режиссером Анной Чернаковой. Роли в фильме исполнили Дмитрий Певцов, Светлана Иванова, Леонид Бичевин, Елена Сафонова, Алена Бабенко и Анна Корнева.

Уникальность картины заключается в соединении авторского изобразительного решения — в фильме использованы анимация, рисованные декорации и костюмы.

Второй показ этого фильма намечен на 10 июня.

3 и 6 июня зрители смогут увидеть картину «Честное пионерское» режиссера Александра Карпиловского. Действие фильма происходит в 1977 году в индустриальном городе Дзержинске. Шестиклассники готовятся к смотру пионерских отрядов, а параллельно внешкольные приключения друзей — рыбалка, спасение бездомной собаки — перерастают в настоящую детективную историю с участием директора школы, местных бандитов, актива совета отряда и одноклассницы. Роли в фильме исполнили Семен Трескунов, Егор Клинаев, Юлия Рутберг, Светлана Иванова, Роман Мадянов.

8 и 13 июня состоятся показы второй части этого фильма, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».