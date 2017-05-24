В Пензе 500 человек присоединились к песенному марафону в составе сводного хора Культура

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Более 500 человек из 35 коллективов в составе сводного хора Пензенской области присоединились к всероссийскому песенному марафону «А песни в России на все времена» у центрального входа филармонии в среду, 24 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К собравшимся обратилась министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, которая отметила, что акция направлена на объединение представителей славянской культуры.

«Программа этой акции заранее утверждена, и каждая песня была выучена специально для этого мероприятия», — добавила она.

В свою очередь, главный дирижер сводного хора Пензенской области, председатель пензенского отделения всероссийского хорового общества, художественный руководитель губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский поздравил собравшихся с Днем славянской письменности и культуры, назвав его праздником духовности и культуры.

«Традиции хоровые в России насчитывают много лет, не одно столетие. И каждый раз народ в трудные времена сплачивается благодаря музыке, благодаря песням, которые зовут его к объединению», — сказал он.

Владимир Каширский отметил, что среди хористов много детей и пенсионеров.

«Эта эстафета музыкальная передается из поколения в поколение. В этом большое счастье для нас с вами, что мы можем слушать такую замечательную музыку, мы можем ее петь, а музыка всегда на протяжении нашей истории объединяла народ, звала его к патриотизму и любви к Родине», — сказал он.

Программа песенного марафона началась с исполнения гимна в честь равноапостольных святых Кирилла и Мефодия композитора Петра Чайковского.

В составе хора выступили академический хор губернаторской симфонической капеллы, хор «Серебряная прядь», хор ветеранов войны и труда имени Николая Котляра «Русь», хор ветеранов «Патриот», хор центрального парка имени В.Г. Белинского, хоры «Ровесники» и «Душа России», молодежный студенческий хор Пензенского государственного университета, студенческий академический хор педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, а также исполнители из детских музыкальных школ и школ искусств.

Также в сводных хор вошли ансамбли «Россияночка», «Русские напевы», «Жизнелюб», «Рябинушка», «Российские березы», «Играй, гармонь», «Русские напевы», «Легенда», «Надежда», «Милая роща» и «Ивушка».

Впервые в песенном марафоне, который проводится уже четвертый раз, приняли участие хор ветеранов Лунинского района и академический хор Заречного.

Музыкальное сопровождение обеспечивал симфонический оркестр.