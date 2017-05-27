Злата Калмыкова и Артем Шутов из Пензы стали лауреатами конкурса «Алмазные грани» Культура

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Воспитанники детской художественной школы №3 города Пензы Злата Калмыкова и Артем Шутов стали лауреатами XVIII открытого всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани».

Фото: Елена Калмыкова

Оба отмечены в художественной номинации, где Злата Калмыкова заняла первое место в младшей возрастной группе — среди участников в возрасте 5–9 лет, а Артем Шутов — третье в старшей, среди конкурсантов 14–18 лет.

Всего на конкурс было подано более 3 тыс. заявок из разных регионов России, в том числе от 579 юных вокалистов, 276 литераторов и 2 тыс. 527 художников.

В итоге в число лауреатов вошли 80 коллективов и отдельных участников.

Церемония их награждения состоялась в ходе гала-концерта в театре юного зрителя Екатеринбурга вечером в минувшую пятницу, 26 мая.

Юные дарования из Пензы были награждены дипломами и памятными призами. Так, Злате Калмыковой вручены коллекционная кукла и подвеска.

Планируется, что воспитанники ДХШ №3 вернутся в родной город в воскресенье, 28 мая.