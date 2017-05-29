В пензенской областной библиотеке стартует программа «Лето с книгой» Культура

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Программа летнего чтения «Лето с книгой» стартует в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 1 июня.

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Она начнется с дня открытых дверей, посвященного Международному дню защиты детей.

В рамках мероприятия в фойе начнет работу летний читальный зал, в котором для юных посетителей будет организовано четыре площадки, в том числе мастерская, игротека и кинозал.

Также для детей проведут экскурсионно-познавательную программу и квест «Путешествие по стране Маршака».

На 11.30 запланирована встреча с детским поэтом, членом Союза писателей России Владимиром Юраковым, а на 13.00 — урок рисования с руководителем центра комиксов Рашидом Яновым.

Также программой предусмотрены сеансы мультфильмов по произведениям Самуила Маршака, Корнея Чуковского и других выдающихся детских писателей, сообщается на сайте библиотеки.