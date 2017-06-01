Фестиваль поэзии, вернисаж и пленэр ждут Пензу в день рождения Пушкина Культура

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Программа мероприятий по случаю Пушкинского дня России, который будет отмечаться во вторник, 6 июня, сформирована в Пензе.

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В сквере, который носит имя поэта, на 15.00 намечено начало официальной части, в которой примут участие почетные гости.

После нее зрителям будет показана литературно-музыкальная композиция, в которой задействованы творческие коллективы Пензы. Завершатся торжества на этой площадке возложением цветов к памятнику Александру Пушкину.

После этого празднование переместится в сквер имени Дениса Давыдова. С 16.00 до 19.00 здесь будет размещен литературный привал, на котором можно будет отдохнуть и провести время с книгой. Также в сквере будет представлен вернисаж детских рисунков.

На 16.30 запланировано начало концерта ансамбля народных инструментов «Родник».

С 17.00 в сквере имени Дениса Давыдова будет проходить межрегиональный молодежный фестиваль поэзии. Параллельно с ним состоится пленэр учащихся детских художественных школ.