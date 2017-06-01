16:48:16 Четверг, 1 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Фестиваль поэзии, вернисаж и пленэр ждут Пензу в день рождения Пушкина

14:06 | 01.06.2017 | Культура

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Программа мероприятий по случаю Пушкинского дня России, который будет отмечаться во вторник, 6 июня, сформирована в Пензе.

Фестиваль поэзии, вернисаж и пленэр ждут Пензу в день рождения Пушкина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В сквере, который носит имя поэта, на 15.00 намечено начало официальной части, в которой примут участие почетные гости.

После нее зрителям будет показана литературно-музыкальная композиция, в которой задействованы творческие коллективы Пензы. Завершатся торжества на этой площадке возложением цветов к памятнику Александру Пушкину.

После этого празднование переместится в сквер имени Дениса Давыдова. С 16.00 до 19.00 здесь будет размещен литературный привал, на котором можно будет отдохнуть и провести время с книгой. Также в сквере будет представлен вернисаж детских рисунков.

На 16.30 запланировано начало концерта ансамбля народных инструментов «Родник».

С 17.00 в сквере имени Дениса Давыдова будет проходить межрегиональный молодежный фестиваль поэзии. Параллельно с ним состоится пленэр учащихся детских художественных школ.
Актуальное
Читайте также
Приставы арестовали машину пензенца, почти 100 раз нарушившего ПДД Валерий Лидин посетит Йошкар-Олу с рабочим визитом
Меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Яндекса» подписан на ПМЭФ В Пензе набережную напротив «Ростка» очистили от мусора
В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС» В Пензе министерство образования впервые запустило горячую линию по вопросам отдыха детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама