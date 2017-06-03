Девять человек из Пензы примут участие в российско-китайском молодежном форуме Культура

Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Девять человек из Пензенской области примут участие в российско-китайском форуме, который пройдет в городе Хэфэй провинции Аньхой с 6 по 17 июня.

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Выезд молодых людей в Китай намечен на предстоящее воскресенье, 4 июня.

В программе форума запланированы образовательные и культурные мероприятия, а также знакомство с работой университетов провинции Аньхой, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Российско-китайский молодежный форум проводится в рамках сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Впервые форум был проведен в 2014 году в рамках молодежного форума ПФО «iВолга» в Самарской области. В 2015 году пензенская молодежная делегация в составе делегации Приволжского федерального округа с ответным визитом посетила провинцию Сычуань.