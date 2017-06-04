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В Пензенской области с размахом отметили праздник «Покш эрзянь чи»

13:47 | 04.06.2017 | Культура

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Торжества, посвященные традиционному эрзянскому празднику «Покш эрзянь чи», состоялись в селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области в воскресенье, 4 июня.

В Пензенской области с размахом отметили праздник «Покш эрзянь чи»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На него собрались жители близлежащих населенных пунктов, а также приехали гости из Мордовии.

Участников мероприятия ждала переменчивая погода — перед его началом сгустились тучи, и даже пошел град, однако затем выглянуло солнце.

Все желающие могли ознакомиться с работами народных умельцев, которые бережно хранят народные традиции, и поводить хоровод под мордовские песни.

В ходе официальной части к собравшимся обратились приглашенные гости, в том числе губернатор Иван Белозерцев.

В продолжение праздника на сцене выступили народные коллективы.
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