В Пензе состоялся митинг, посвященный Пушкинскому дню России Культура

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Торжественный митинг, посвященный Пушкинскому дню России, состоялся в Пензе во вторник, 6 июня.

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Перед его началом в сквере имени А.С. Пушкина, где собрались несколько десятков жителей, звучали стихи поэта. Девушки и молодые люди в бальных нарядах танцевали под аккомпанемент оркестра.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что Александр Пушкин внес значительный вклад не только в становление литературы, но и в основание современного русского языка.

«Александр Сергеевич является не только основоположником реализма. Пушкин является основателем, создателем русского современного литературного языка, на котором мы сегодня общаемся. Мне очень приятно, что Пензенская область помнит Пушкина, читает Пушкина и каждый год преподносит ко дню рождения поэта новые сюрпризы», — сказал он, подчеркнув, что в Пензе в этот день проводится большое количество торжественных мероприятий.

В свою очередь глава Пензы Валерий Савельев отметил, что современное поколение выросло на сказках Александра Пушкина.

«Его творчество объединяет людей всех возрастов и национальностей. [...] Сегодняшний праздник — это еще одна прекрасная возможность углубиться в мир поэзии и прозы», — добавил он.

После этого участники митинга возложили цветы к бюсту Александра Пушкина, а затем в сквере продолжилось чтение стихов.