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Издательство «Питер» подарило пензенской библиотеке более 20 книг

09:36 | 10.06.2017 | Культура

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Издательство «Питер» передало в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 23 книги.

Издательство «Питер» подарило пензенской библиотеке более 20 книг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Часть из них посвящена разным видам рукоделия. Среди них — «Куклы из фарфора и папье-маше: изготовление, коллекционирование, реставрация», «Украшения своими руками», «Игрушки из шерсти: шаг за шагом», «Чудеса из войлока: уроки мокрого валяния», «Мягкие игрушки своими руками», «Оригинальный войлок» и другие.

Также учреждению переданы книги, которые помогут родителям ближе узнать и понять своих детей.

Кроме того, имеются издания, содержащие практические советы по ведению бизнеса.

Помимо этого, интерес представляют книги, посвященные путешествиям — «Неформальный путеводитель по жизни в Петербурге», а также «Россия» путешественника и фотожурналиста Евгения Голомолзина, сообщается на сайте пензенской областной библиотеки.
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