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Гран-при пензенского конкурса «Край талантов» удостоена София Борзова

09:55 | 10.06.2017 | Культура

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Гран-при музыкального конкурса «Край талантов», организованного гостелерадиокомпанией «Пенза», удостоена София Борзова из Заречного.

Гран-при пензенского конкурса «Край талантов» удостоена София Борзова

Фото: Pnzreg.ru

В ходе гала-концерта, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 9 июня, с заслуженной наградой юную исполнительницу поздравил губернатор Иван Белозерцев, который вручил девочке сертификат на 100 тыс. рублей.

Первое место жюри присудило вокально-эстрадной студии «Десерт», второе — трио «Орфей», а третьей стала Юлия Плешакова.

Конкурс состоялся в 14-й раз. В этом году он проводился в формате телешоу.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из 100 музыкантов по итогам отборочного тура в финал прошли 15 исполнителей из разных городов и районов Пензенской области.

В течение трех месяцев они участвовали в мастер-классах. При этом творческие занятия, репетиции, а также интервью музыкантов можно было увидеть в телеэфире.
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