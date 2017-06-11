«Литературный привал» в центре Пензы за день приютил около 700 человек Культура

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Около 700 человек посетили «Литературный привал» в сквере имени Дениса Давыдова в Пензе в первый день его работы, 10 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Внимание многих посетителей привлекал необычный арт-объект — книга-гигант, с которой жители и гости города с удовольствием фотографировались на память.

Кроме того, работал читальный зал под открытым небом, где библиотекарь Елена Красильникова проводила для всех желающих виртуальную экскурсию по истории Пензы, опираясь на лучшие краеведческие издания из фондов центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского. Посетители «литературного кабинета» узнали интересные детали из жизни знаменитых писателей, ученых и политиков, чья судьба была тесно связана с городом и услышали легенды, связанные со старинными особняками и пензенскими улицами.

Большой популярностью пользовалась зона буккроссинга и «поляна веселых читателей», где дети вместе с родителями могли почитать забавные журналы и книги, отдохнуть от городской суеты и погрузиться в добрый мир любимых сказочных историй.

«Наш проект направлен на то, чтобы библиотека стала еще ближе современному читателю, чтобы встречи с книгой стали еще интереснее и надолго запоминались. За время своей непродолжительной «жизни» «Литературный привал» гармонично вписался не только в культурную летопись города, но и в его пространство», — отметила директор централизованной библиотечной системы города Пензы Галина Асеева.

Ожидается, что в воскресенье, 11 июня, будут открыты дополнительные зоны для юных пензенских читателей. Это будет выставка лучшей детской литературы и «лаборатория занимательного чтения».

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы, в сквере имени Дениса Давыдова «Литературный привал» будет работать 11 и 12 июня с 12.00 до 17.00, на Юбилейной площади — в День России с 12.00 до 20.00.