В Пензе рассматривают возможность открытия музея Салтыкова-Щедрина Культура

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Возможность открытия музея Михаила Салтыкова-Щедрина в здании на улице Белинского, где некоторое время жил и работал известный русский писатель, рассматривается в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если у нас будет возможность, мы можем сделать музей Салтыкова-Щедрина. И музей с таким расчетом, чтобы артисты проводили там мини-спектакли, как в музее Куприна — тематические, из известного произведения, например», — сказал он в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

Иван Белозерцев пояснил, что важно будет обеспечить контакт между артистами и посетителями музея-театра.

«Нам нужно сделать все, чтобы как можно больше туристов приезжали в наш регион — в Пензу, в другие города и районы области», — добавил губернатор.