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Юные вокалисты из Пензы выступят на «Дне республики» в Чувашии

15:51 | 15.06.2017 | Культура

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Девять юных вокалистов из Пензы примут участие в мероприятиях, посвященных «Дню республики», которые пройдут в Чебоксарах с 21 по 24 июня.

Юные вокалисты из Пензы выступят на «Дне республики» в Чувашии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, они вошли в состав сводного хора России, который выступит с большой концертной программой.

В нее включены произведения русской и советской хоровой классики.

По словам руководителя пензенской делегации, методиста Института регионального развития Людмилы Жулевой, участие юных вокалистов в таком мероприятии не только почетно, но и значимо с точки зрения развития межрегиональных творческих связей и популяризации хорового движения.
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