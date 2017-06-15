В Пензенской области нет сложившейся базы книгоиздания — Дмитрий Мурашов Культура

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Сложившейся базы книгоиздания в Пензенской области, в отличие от ряда других субъектов РФ, нет, хотя в прошлом данное направление развивалось довольно успешно. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Людмиле Мизиной высказал ученый секретарь областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне глубоко обидно, что сегодня в Пензенской области нет сложившейся базы книгоиздания, которая есть в других регионах. Хотя в нашем прошлом примеры есть. В этом году отмечается 70 лет со дня создания «Пензенского книжного издательства». Оно существовало в нашем городе на улице Кирова, 65, в центре, и прекратило существование в 1964 году. Потом было пензенское отделение «Приволжского книжного издательства», но и его не стало в 1990-е годы. Остались лишь книги», — пояснил он.

Вместе с тем Дмитрий Мурашов обратил внимание, что региональные издательства — это «хребет, который позволяет создавать хорошо работающую инфраструктуру чтения в области».

По его словам, результаты работы таких учреждений он мог лично оценить на книжном фестивале «Красная площадь», который прошел в российской столице с 3 по 6 июня.

«Книги из регионов, которые я видел на фестивале в Москве, по полиграфии не хуже столичных, а по цене — дешевле. Я сразу вспомнил слова критика Виссариона Белинского, нашего земляка: «Если вы хотите, чтобы население читало, сделайте книги дешевыми», — добавил ученый секретарь пензенской областной библиотеки.

Полная версия интервью с Дмитрием Мурашовым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июня.