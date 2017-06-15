Дмитрий Мурашов рассказал, что было самым сложным в работе над книгой «Пенза — Петербург» Культура

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Необходимость оставаться объективным при написании биографии сына известного русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина — Константина Салтыкова — затрудняла работу над книгой «Пенза — Петербург», вышедшей в свет осенью 2016 года. Об этом в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Людмиле Мизиной сообщил ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

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«Я старался быть объективным. Когда пишешь биографию человека, все время испытываешь к нему какие-то чувства — он «живет» с тобой рядом в течение всего времени работы над книгой, он становится частью твоей жизни. Биографию Константина Салтыкова я переписывал раза три, потому что мне все время казалось, что я необъективен, я пристрастен», — пояснил он.

Дмитрий Мурашов признался, что Константин Салтыков как человек не вызывает у него симпатии.

«Для меня — это самое сложное: когда понимаешь, что герой тебе несимпатичен, но ты не должен перейти грань, где просто очернишь его и представишь только в плохом свете. Надо было найти и положительные стороны», — отметил ученый секретарь пензенской областной библиотеки.

Полная версия интервью с Дмитрием Мурашовым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июня.