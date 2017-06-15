В Пензе планируется выпустить книгу о Константине Евграфове Культура

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Книгу о Константине Евграфове, стоявшем у истоков создания пензенской областной психиатрической больницы, которая сегодня носит его имя, планируется выпустить в текущем году. Об этом в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Людмиле Мизиной сообщил ученый секретарь библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

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По его словам, работа над изданием ведется совместно с врачом больницы Олегом Макаровым.

«Она будет называться «Евграфов: портрет на фоне эпохи». Не знаю, насколько книга сложится в этом году, но мы очень стараемся, чтобы к выставке-ярмарке «Мир книг на Пензенской земле» она получилась. Тем более есть дата — в этом году исполняется 100 лет со дня кончины Константина Евграфова», — сказал Дмитрий Мурашов.

Он добавил, что среди других тем, которые его интересуют — пензенское книжное издательство, а также жизнь и творчество Романа Гуля.

Полная версия интервью с Дмитрием Мурашовым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июня.