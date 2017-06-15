Дмитрий Мурашов пояснил, почему бизнес должен поддерживать культуру Культура

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Бизнес должен быть заинтересован в поддержке культуры, так как именно грамотные люди способны внести заметный вклад в его развитие. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Людмиле Мизиной высказал ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

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«Библиотека — забота общая. Здесь должны работать не только органы власти, но и гражданское общество, и бизнес. Если мы возьмем муниципальные библиотеки, то почему бы бизнесу их не поддержать? В конце концов, бизнес заинтересован в грамотных, культурных людях, сложных, как говорил журналист Даниил Дондурей, чтобы они приносили прибыль, продвигали ту или иную организацию, создавали ей имидж. Культурный человек сделает это в разы лучше», — пояснил он.

Дмитрий Мурашов отметил, что жизненный опыт каждого человека ограничен, поэтому он должен обращаться к книгам, в которых хранится наследие предыдущих поколений.

«Если у человека богатый внутренний мир, если он четко понимает свою миссию здесь, тогда и все остальные сферы общественной жизни, включая экономику, будут работать значительно лучше. Если деньги не вкладывать в развитие культуры, то будет блокироваться и экономическое развитие», — сказал ученый секретарь областной библиотеки.

Полная версия интервью с Дмитрием Мурашовым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июня.