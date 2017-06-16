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В Пензе планируется выпускать журнал «ЛиФФт»

18:52 | 16.06.2017 | Культура

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Выпуск литературного журнала «ЛиФФт» планируется начать в Пензе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи начальника управления культуры города Веры Фейгиной и главного редактора всероссийского издания, поэтессы Маргариты Аль.

В Пензе планируется выпускать журнал «ЛиФФт»

Фото: Penza-gorod.ru

В пятницу, 16 июня, в ходе своего визита в город редактор журнала «ЛиФФт» отметила, что соавторами издания стали многие пензенские поэты, в частности, Лидия Терехина, Екатерина Рылина, Анна Мартышкина, Вера Дорошина и Алина Александрова.

«На пензенской земле много талантливых поэтов. Их стихи уже стали достойным украшением журнала. Издание журнала «ЛиФФт» даст дополнительный импульс развитию поэтического движения в Пензе», — отметила Маргарита Аль.

По ее мнению, местные поэты могли бы претендовать на награды высшего достоинства на поэтическом конкурсе «ЛиФФт».

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Вера Фейгина провела для гостя экскурсию по городу, в ходе которой Маргарита Аль высоко оценила идею организации тематических скверов.

«Я под большим впечатлением! Пенза — это не только поэтический город. Это город с большим духовным и культурным потенциалом!» — сказала она.
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