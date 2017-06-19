Комплекс «Форпост-Пенза» планируется открыть на улице Белинского Культура

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Музейно-выставочный комплекс «Форпост-Пенза» предлагается открыть в здании на улице Белинского, 6. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 19 июня.

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Он пояснил, что учреждение будет включать в себя музей современного искусства, туристско-информационный центр, а также помещения, в которых могут расположиться — например, департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области, а также комитет по делам архивов региона.

«И, соответственно, [намечено] создать современнейший мультимедийный зал, в котором презентовать и для инвесторов наработки Пензенской области. Проекты все уже есть, готовы сегодня представить», — сказал Олег Ягов, докладывая губернатору Ивану Белозерцеву о работе над данным проектом.

В свою очередь глава региона призвал зампреда областного правительства взять паузу, в том числе для того, чтобы выставить озвученные идеи на общественное обсуждение.

Губернатор высказал мнение, что новый музей дополнит территорию, которая объединит строящийся Спасский кафедральный собор, смотровую площадку у памятника «Первопоселенец» и лестницу, которую планируется возвести между улицей Кирова и храмом.

«Средств у нас не хватает, но мы будем думать», — добавил Иван Белозерцев, предложив привлечь инвестора к реализации данного проекта.