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В Пензе прошла акция «Маленькая библиотека на колесах»

19:35 | 21.06.2017 | Культура

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской городской библиотеки №6, передвигаясь на велосипеде с подборкой интересных книг, в течение трех дней пытались заинтересовать жителей микрорайона Арбеково чтением.

В Пензе прошла акция «Маленькая библиотека на колесах»

Фото: Penzacitylib.ru

В ходе мероприятия, получившего название «Маленькая библиотека на колесах», они раздавали листовки с приглашением посетить библиотеку на улице Рахманинова.

Кроме того, библиотекари предлагали ознакомиться с некоторыми книгами и забрать понравившуюся домой.

Также представители учреждения подробно рассказали о том, как действуют правила буккроссинга и где можно обменять полученный экземпляр.

Всего в ходе акции они раздали более 50 книг разных жанров.

«Современная библиотека должна уметь приятно удивлять своих читателей. Мы не только рады видеть любителей чтения у себя в гостях, но и с удовольствием можем организовать свидание с хорошей книгой в интересном месте, в парке, например», — отметила заведующая городской библиотекой №6 Лариса Герасимова.
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