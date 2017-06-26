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В Пензе пройдет фотовыставка о географических открытиях

17:04 | 26.06.2017 | Культура

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Великие русские географические открытия» начнет свою работу в пензенском литературном музее в рамках празднования Дня молодежи в предстоящий вторник, 27 июня.

В Пензе пройдет фотовыставка о географических открытиях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель генерального директора объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Виолетта Добрякова, экспозиция подготовлена в сотрудничестве с региональным отделением Русского географического общества.

Фоторепортаж

Музей русских экспедиций

«Выставка посвящена 210-летию с начала плавания Василия Головнина на шлюпе «Диана» из Санкт-Петербурга на Камчатку для открытия и описания земель на восточной окраине России и 200-летию с начала его кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в экспозицию также вошла редкая марка, выпущенная в честь плавания Василия Головнина, которая предоставлена музею сыном известного путешественника Евгения Сузюмова — Алексеем Сузюмовым.

Виолетта Добрякова отметила, что открытие выставки намечено на 11.00, после чего для посетителей будет проведена экскурсия, включающая в себя осмотр экспозиции «Музея русских экспедиций».

«Выставка будет работать для посетителей в течение месяца», — добавила она.
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