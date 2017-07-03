16:01:31 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев

15:09 | 03.07.2017 | Культура

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Продажа билетов в пензенские музеи через интернет позволит повысить их посещаемость. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо заводить систему работы таким образом, чтобы люди могли приобрести билеты в любой музей — всю сферу культуры надо заводить в интернет. […] Этим самым, поверьте, мы повысим посещаемость нашими гражданами музеев, всего, что связано с культурой», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, в настоящее время ведется работа по выбору оператора, который будет оказывать соответствующую услугу.

Она пояснила, что все подведомственные министерству учреждения намечено объединить в единую сеть для онлайн-продажи билетов.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров В Русском Камешкире утонул молодой мужчина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама