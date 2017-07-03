Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Культура

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Продажа билетов в пензенские музеи через интернет позволит повысить их посещаемость. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо заводить систему работы таким образом, чтобы люди могли приобрести билеты в любой музей — всю сферу культуры надо заводить в интернет. […] Этим самым, поверьте, мы повысим посещаемость нашими гражданами музеев, всего, что связано с культурой», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, в настоящее время ведется работа по выбору оператора, который будет оказывать соответствующую услугу.

Она пояснила, что все подведомственные министерству учреждения намечено объединить в единую сеть для онлайн-продажи билетов.