17:02:04 Воскресенье, 9 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

«Тихвинская ярмарка» с размахом прошла в Пензенской области

11:38 | 09.07.2017 | Культура

Печать

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка» с размахом прошел на территории музея-усадьбы А.Н. Радищево в Кузнецком районе Пензенской области.

«Тихвинская ярмарка» с размахом прошла в Пензенской области

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Мероприятие, состоявшееся в минувшую субботу, 8 июля, встретило гостей потешными забавами, творческими мастер-классами и товарами на любой вкус.

Центральной экспозицией стала «Кузнецкая слобода», объединившая более 70 сельхозпроизводителей района. Они представили на продажу живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молочные продукты, копчености, яйца и домашний хлеб.

На «Постоялом дворе» можно было подкрепиться шашлыком, отведать люля-кебаб, плов и другие блюда. Всем желающим были предложены аблязовская ушица, дульный квас, ядреная окрошка, малосольные огурцы, каша из печи и другие яства.

Сувенирный ряд удивил обилием изделий декоративно-прикладного творчества.

Почетными гостями праздника стали народные умельцы из Мурома и Нижнего Новгорода. Впервые участие в ярмарке приняли мастера из Самарской и Ульяновской областей.

Также мероприятие посетили фольклорные коллективы Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.

Неподдельный интерес у юных посетителей вызвал сельский контактный зоопарк.

Кроме того, все желающие смогли покататься на карете, сообщает пресс-служба Минкульта Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Квартира дома №55 в Сурске признана подлежащей капремонту Глава пензенского Минсельхоза поздравил работников рыбопромышленной отрасли с праздником
Нетрезвый пензенец воспользовался чужим велосипедом для возвращения из Засечного домой «Империя» в Пензе обыграла «Нарвскую заставу» со счетом 28:8
Валерий Лидин пожелал работникам почты успехов и благополучия В Пензенской области рейды по водоемам проводят даже в прохладную погоду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама