«Тихвинская ярмарка» с размахом прошла в Пензенской области Культура

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка» с размахом прошел на территории музея-усадьбы А.Н. Радищево в Кузнецком районе Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Мероприятие, состоявшееся в минувшую субботу, 8 июля, встретило гостей потешными забавами, творческими мастер-классами и товарами на любой вкус.

Центральной экспозицией стала «Кузнецкая слобода», объединившая более 70 сельхозпроизводителей района. Они представили на продажу живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молочные продукты, копчености, яйца и домашний хлеб.

На «Постоялом дворе» можно было подкрепиться шашлыком, отведать люля-кебаб, плов и другие блюда. Всем желающим были предложены аблязовская ушица, дульный квас, ядреная окрошка, малосольные огурцы, каша из печи и другие яства.

Сувенирный ряд удивил обилием изделий декоративно-прикладного творчества.

Почетными гостями праздника стали народные умельцы из Мурома и Нижнего Новгорода. Впервые участие в ярмарке приняли мастера из Самарской и Ульяновской областей.

Также мероприятие посетили фольклорные коллективы Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.

Неподдельный интерес у юных посетителей вызвал сельский контактный зоопарк.

Кроме того, все желающие смогли покататься на карете, сообщает пресс-служба Минкульта Пензенской области.