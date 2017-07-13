В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «1937: большой террор в СССР» Культура

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Выставка «1937: большой террор в СССР» начала работу в электронном читальном зале пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в минувшую среду, 12 июля.

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В книгах, представленных на выставке, раскрыты причины, названы движущие силы и обозначены острые перипетии внутрипартийной борьбы в 1930-е годы, которая сопровождалась беспрецедентным количеством арестов и казней за всю советскую историю.

Несколько изданий посвящены уроженцам Пензенской области, подвергшимся репрессиям в этот период, в частности, книга Олега Савина «Дело производством прекращено…»

Также на выставке представлены публикации писем из советской ссылки периода 1920–1930-х годов, книга-альбом Юрия Бродского «Соловки. Двадцать лет Особого Назначения», где автор воссоздает историю первой в СССР системы концентрационных лагерей. Издание включает в себя воспоминания бывших заключенных и охранников, архивные документы и свыше 700 фотографий.

В книгу военного историка Николая Черушева «1937 год: Элита Красной Армии на голгофе», с которой также можно ознакомиться в рамках экспозиции, включены сведения о судьбах членов семей и ближайших родственников репрессированных военных.

Как сообщается на сайте библиотеки, выставка продлится до 1 сентября.