13:40:53 Четверг, 13 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Реконструкция набережной реки Суры, центр города. Пенза, 12 июля 2017 г.

В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «1937: большой террор в СССР»

10:35 | 13.07.2017 | Культура

Печать

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Выставка «1937: большой террор в СССР» начала работу в электронном читальном зале пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в минувшую среду, 12 июля.

В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «1937: большой террор в СССР»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В книгах, представленных на выставке, раскрыты причины, названы движущие силы и обозначены острые перипетии внутрипартийной борьбы в 1930-е годы, которая сопровождалась беспрецедентным количеством арестов и казней за всю советскую историю.

Несколько изданий посвящены уроженцам Пензенской области, подвергшимся репрессиям в этот период, в частности, книга Олега Савина «Дело производством прекращено…»

Также на выставке представлены публикации писем из советской ссылки периода 1920–1930-х годов, книга-альбом Юрия Бродского «Соловки. Двадцать лет Особого Назначения», где автор воссоздает историю первой в СССР системы концентрационных лагерей. Издание включает в себя воспоминания бывших заключенных и охранников, архивные документы и свыше 700 фотографий.

В книгу военного историка Николая Черушева «1937 год: Элита Красной Армии на голгофе», с которой также можно ознакомиться в рамках экспозиции, включены сведения о судьбах членов семей и ближайших родственников репрессированных военных.

Как сообщается на сайте библиотеки, выставка продлится до 1 сентября.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области 14 июля будут ловить пешеходов-нарушителей В Сердобске 23 июля впервые пройдет фестиваль «Краски России»
На жителя Кузнецкого района завели дело за незаконную рубку берез Пензенские спортсмены завоевали четыре медали во второй день Спартакиады учащихся России
Житель Городищенского района осужден за ложные показания в суде по делу о краже мотоциклов В Колышлейском районе двое молодых людей подозреваются в краже 160 кг металлолома
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама