Геннадий Белорыбкин подвел итоги экспедиции на Золоторевское городище Культура

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин подвел итоги экспедиции на Золоторевское городище, которая завершится в предстоящую пятницу, 14 июля.

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«Перед нами в этом году несколько задач стояло, одна из которых — привести в порядок территорию памятника, […] а другая — это продолжение исследований, которые ведутся уже на протяжении не одного десятилетия. Мы работаем по принципу «максимум внимания, минимум объемов». Очень сложная стратиграфия, слои. […] Здесь люди селились три раза», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По словам профессора, впервые люди стали селиться на Золотаревском городище около 2 тыс. лет назад, и от этого периода сохранились части керамических изделий, которые будут анализироваться в зимний период.

«Заново эта территория была заселена в VIII веке мордвой. […] Если люди жили, значит, должны остаться какие-то сооружения, хозяйственные постройки. От городецкой культуры мы нашли на сегодняшний день лишь частокол и море керамики», — добавил собеседник агентства.

Также, по его словам, была обнаружена землянка, которая с очень большой вероятностью относится к периоду VIII–X веков.

«В этом году мы ее уже трогать не будем, будем исследовать на следующий год. Изучим соответствующую литературу — как могли выглядеть эти дома, какие особенности. И будем уже копать осторожно, пытаясь понять, что за сооружение перед нами и какие там конструктивные детали», — отметил профессор.

Он добавил, что до настоящего времени не найдены захоронения ни одного из периодов проживания в городище людей.

Геннадий Белорыбкин уточнил, что в XI веке на территорию городища пришли буртасы, о чем в основном свидетельствуют следы сражений.

«Мусора от этого периода огромное количество. […] С каждого квадрата [около 4 кв. метров] мешками буквально носим битую посуду глиняную самых разных форм, размеров, орнаментов, цветов, качества. Большое количество костей животных», — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники экспедиции находят как традиционные предметы — ножи, гвозди, пряжки от конской сбруи, так и те, назначение которых трудно определить.

«Первый раз нам в этом году попались железные ножницы шарнирные. До этого мы находили довольно много пружинных ножниц, причем целые», — добавил Геннадий Белорыбкин.

Он отметил, что, предположительно, их изготовили за пределами поселения.

Среди особенностей данной местности профессор назвал то, что в основном все предметы, найденные здесь, являются местными.

Фоторепортаж

Золотаревское городище

«Импортных вещей практически нет. Раньше и бусы находили, и много чего привозного. Традиционно много оружия — это наконечники стрел, которыми монголы обстреливали территорию этого города, и полным полно самих стрел», — пояснил он.

Геннадий Белорыбкин напомнил, что раскопки являются лишь началом большой работы.

«Мы все это сдаем в музей. […] В течение года мы с этими коллекциями работаем, шифруем их, изучаем, анализируем, под микроскопом рассматриваем, реставрируем, фотографируем, зарисовываем. Это только начало работы. Главная работа вся впереди. Важно не просто предмет выкопать, а надо из него извлечь максимум информации», — резюмировал собеседник агентства.