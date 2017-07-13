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Геннадий Белорыбкин подвел итоги экспедиции на Золоторевское городище

14:59 | 13.07.2017 | Культура

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин подвел итоги экспедиции на Золоторевское городище, которая завершится в предстоящую пятницу, 14 июля.

Геннадий Белорыбкин подвел итоги экспедиции на Золоторевское городище

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Перед нами в этом году несколько задач стояло, одна из которых — привести в порядок территорию памятника, […] а другая — это продолжение исследований, которые ведутся уже на протяжении не одного десятилетия. Мы работаем по принципу «максимум внимания, минимум объемов». Очень сложная стратиграфия, слои. […] Здесь люди селились три раза», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По словам профессора, впервые люди стали селиться на Золотаревском городище около 2 тыс. лет назад, и от этого периода сохранились части керамических изделий, которые будут анализироваться в зимний период.

«Заново эта территория была заселена в VIII веке мордвой. […] Если люди жили, значит, должны остаться какие-то сооружения, хозяйственные постройки. От городецкой культуры мы нашли на сегодняшний день лишь частокол и море керамики», — добавил собеседник агентства.

Также, по его словам, была обнаружена землянка, которая с очень большой вероятностью относится к периоду VIII–X веков.

«В этом году мы ее уже трогать не будем, будем исследовать на следующий год. Изучим соответствующую литературу — как могли выглядеть эти дома, какие особенности. И будем уже копать осторожно, пытаясь понять, что за сооружение перед нами и какие там конструктивные детали», — отметил профессор.

Он добавил, что до настоящего времени не найдены захоронения ни одного из периодов проживания в городище людей.

Геннадий Белорыбкин уточнил, что в XI веке на территорию городища пришли буртасы, о чем в основном свидетельствуют следы сражений.

«Мусора от этого периода огромное количество. […] С каждого квадрата [около 4 кв. метров] мешками буквально носим битую посуду глиняную самых разных форм, размеров, орнаментов, цветов, качества. Большое количество костей животных», — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники экспедиции находят как традиционные предметы — ножи, гвозди, пряжки от конской сбруи, так и те, назначение которых трудно определить.

«Первый раз нам в этом году попались железные ножницы шарнирные. До этого мы находили довольно много пружинных ножниц, причем целые», — добавил Геннадий Белорыбкин.

Он отметил, что, предположительно, их изготовили за пределами поселения.

Среди особенностей данной местности профессор назвал то, что в основном все предметы, найденные здесь, являются местными.

Фоторепортаж

Золотаревское городище

«Импортных вещей практически нет. Раньше и бусы находили, и много чего привозного. Традиционно много оружия — это наконечники стрел, которыми монголы обстреливали территорию этого города, и полным полно самих стрел», — пояснил он.

Геннадий Белорыбкин напомнил, что раскопки являются лишь началом большой работы.

«Мы все это сдаем в музей. […] В течение года мы с этими коллекциями работаем, шифруем их, изучаем, анализируем, под микроскопом рассматриваем, реставрируем, фотографируем, зарисовываем. Это только начало работы. Главная работа вся впереди. Важно не просто предмет выкопать, а надо из него извлечь максимум информации», — резюмировал собеседник агентства.
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