В Пензе открыта выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского Культура

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Выставка «Беспокойного моря душа. К 200-летию Айвазовского» начала работу в губернаторском доме Пензы, который является вторым корпусом картинной галереи имени К.А. Савицкого.

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На ее торжественном открытии собрались около 100 человек.

Обращаясь к собравшимся, директор пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный отметил, что экспозиция является уникальной.

«На ней представлены работы так называемых художников-маринистов, […] начиная с авторской работы «короля», главного мариниста всех времен и народов […] Ивана Айвазовского», — сказал он, уточнив, что также можно увидеть работы учеников и последователей мастера.

В свою очередь председатель пензенского морского собрания, капитан 2-го ранга Петр Воронин напомнил, что Иван Айвазовский писал картины, не выходя в море.

«Как понимал море, так его и писал. [...] Вы можете увидеть прекрасные картины, где закат солнца, штиль на воде», — сказал он.

После официальной части символичным ударом в небольшой колокол выставку открыл капитан 1-го ранга Сергей Цигвинцев.

Затем для присутствующих была проведена экскурсия по экспозиции, в ходе которой подробно рассказано о каждой представленной картине.