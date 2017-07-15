Документы по пензенскому цирку направлены в департамент Минкульта РФ Культура

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости пензенского цирка, строительство которого было приостановлено, несмотря на готовность объекта около 70%, получено весной 2017 года; документы направлены в департамент инвестиций, реставрации и строительства при Минкульте РФ. Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил гендиректору ФКП «Росгосцирк» Дмитрию Иванову.

Фото: Pnzreg.ru

Он подчеркнул, что данное учреждение культуры имеет особое значение для региона, поскольку именно Пенза считается родиной российского цирка.

«Этот объект очень ожидаем и детьми, и взрослыми», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания, проведенного на стройплощадке пензенского цирка в минувшую пятницу, 14 июля.

Глава региона отметил, что на данный момент разработана дорожная карта по завершению строительства, сообщает пресс-служба правительства области.