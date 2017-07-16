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Прием заявок на фотоконкурс «География Сурского края» стартует 18 июля

12:18 | 16.07.2017 | Культура

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Прием заявок на фотоконкурс «География Сурского края» стартует в Пензенской области в предстоящий вторник, 18 июля.

Прием заявок на фотоконкурс «География Сурского края» стартует 18 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в нем могут все желающие. Подведение итогов будет проходить среди детей до 16 лет и взрослых.

Победителей определят в шести номинациях — «Природа Пензенской области», «Памятные места», «Туристический объект», «Современный облик края», «Сбережем свой дом» и «Все о Суре».

Все фотографии, отправленные на конкурс, должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2017 году.

Один человек может направить в оргкомитет не более пяти работ. При этом не допускаются чрезмерная обработка изображений в фоторедакторах и наличие на снимках надписей и логотипов.

Заявки будут приниматься до 31 октября, после чего в течение месяца жюри выберет лучшие работы.

По итогам конкурса будет организована фотовыставка.
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