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В Пензе стала известна программа фестиваля «МаскерадЪ»

15:32 | 16.07.2017 | Культура

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Театры из Перми, Владимира, Москвы, Пензы, Саратова, Уфы и Кишинева примут участие во II международном фестивале «МаскерадЪ», который пройдет на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского с 25 по 30 октября.

В Пензе стала известна программа фестиваля «МаскерадЪ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Откроет фестиваль спектакль владимирского академического областного театра драмы «На стыке времен» по произведениям Евгения Евтушенко. На малой сцене в этот же вечер Российский академический молодежный театр покажет постановку по ранней пьесе Виктора Розова «В дороге».

26 октября зрители увидят спектакль саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова.

27 октября пензенский драмтеатр покажет «Кабалу святош» по пьесе М.А. Булгакова.

На следующий день актеры государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан сыграют «Фабричную девчонку» Александра Володина.

29 октября комедию Николая Эрдмана «Мандат» представит пермский театр «У Моста».

Завершит фестиваль 30 октября государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» из Кишинева со спектаклем «Про любовь» по одноактным пьесам Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова, Аллы Соколовой и Валентина Распутина.

Как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, на фестивале также будет представлена обширная дополнительная программа: кинопоказы, лаборатории по забытым пьесам советских авторов и творческие встречи.
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