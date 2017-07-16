В Пензе откроется выставка графических работ Сальвадора Дали и Марка Шагала Культура

Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Выставка «Сальвадор Дали. Марк Шагал. Графика из частных коллекций Германии» начнет работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящую пятницу, 21 июля.

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«Экспозиция объединит две коллекции графических работ, две великие книги, два легендарных художника ХХ века, два разных взгляда на никогда не прекращающийся поиск тайны бытия», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем поясняется, что первая часть выставки — 76 листов иллюстраций к Библии — одна из самых значительных графических серий Марка Шагала.

«Все работы выполнены в технике черно-белой и цветной литографии», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что во вторую часть экспозиции вошли 100 цветных гравюр, отражающих взгляд Сальвадора Дали на «Божественную комедию» Данте.

«Обе коллекции по отдельности проехали многие музеи страны, но в объединенном виде будут представлены впервые», — подчеркивается в тексте.