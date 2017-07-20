В Заречном начат капремонт ДК «Современник» Культура

Заречный, 20 июля 2017. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту здания дворца культуры «Современник» начаты в Заречном Пензенской области.

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Как сообщает городская газета « Заречье сегодня », он будет проводиться в несколько этапов.

Первый, намеченный на 2017 год, включает в себя ремонт кровли, обновление фасада, замену дверей и окон.

В будущем году планируется привести в порядок зал, фойе, вестибюль и второй этаж. Будет восстановлена инженерная инфраструктура. Также намечена замена сидений в зале.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания дворца культуры «Современник» был заключен в июне 2017 года между МКУ «Управление капитального строительства Заречного Пензенской области» и ООО «Евростандарт».

Цена контракта составила около 37 млн. рублей.

Согласно его условиям, подрядчик должен выполнить работы до 5 декабря 2017 года.