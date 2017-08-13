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В Пензенской области народные промыслы поддержат с помощью грантов

15:25 | 13.08.2017 | Культура

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Поддержка в виде грантов из бюджета Пензенской области должна быть оказана мастерам, занимающимся народными промыслами и ремеслами. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области народные промыслы поддержат с помощью грантов

Фото: Pnzreg.ru

«[Нужно] объявить творческий конкурс, предусмотрев как можно больше разных номинаций по видам народных промыслов, и ежегодно выбирать лучших в каждой из них», — сказал он во время посещения выставки, организованной в рамках областного праздника православной культуры «Спас» в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 13 августа.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что это будет мотивировать людей на дальнейшее развитие художественного творчества, сообщает пресс-служба облправительства.
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