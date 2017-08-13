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Губернатор выступил за продвижение абашевской игрушки как бренда Пензенской области

15:51 | 13.08.2017 | Культура

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил заняться продвижением абашевской игрушки как бренда региона.

Губернатор выступил за продвижение абашевской игрушки как бренда Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Общаясь с мастерами на областном празднике православной культуры «Спас», который проходит в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 13 августа, он отметил, что сувениру не хватает яркого оформления.

«Нужно определиться со стандартными размерами, унифицировать упаковку под 2–3 вида игрушек, плюс [предусмотреть] большие сувенирные наборы. Это наша марка, нужно делать традиционную абашевскую игрушку брендом Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Абашевская игрушка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Спасском районе Пензенской области.

Представляет собой свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Фигурки имеют удлиненное туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной голове выделяются глубоко процарапанные глаза.

Головы козлов, оленей, баранов увенчаны изогнутыми, иногда многоярусными рогами. Пышные челки, кудрявые бороды и гривы четко моделированы, их контуры имеют строгий рисунок и высокий рельеф.
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