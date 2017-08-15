Борис Шигин вошел в совет поволжской литературной премии имени Николая Благова Культура

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин стал членом совета поволжской литературной премии имени Николая Благова.

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«Премия эта существовала как ульяновская. Но при поддержке ульяновского губернатора [Сергея Морозова], как мне объяснили, решили ее сделать поволжской, то есть объединить [...] Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Волгоград. Будет солидная достаточно премия, если говорить об участниках», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Борис Шигин.

По словам поэта, включение в совет премии является для него честью.

«Это своего рода признание профессиональное. Мне очень приятно», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что большую часть работы будет выполнять посредством электронной почты.

«Мне будут присылать произведения. Наверное, придется выезжать в Ульяновск для принятия окончательного решения или награждения», — сказал Борис Шигин.

Он выразил надежду на то, что пензенские поэты смогут стать соискателями и лауреатами премии.

«Я думаю, она очень их заинтересует, потому что это такая своеобразная ступенька к всероссийской премии. […] Это уже уровень не пензенский, не ульяновский, а поволжский. Это крупные и сильные города с хорошими литературными традициями. В Пензе сильная поэзия. Я думаю, что найдутся люди, которые будут достойно представлять пензенскую литературу», — резюмировал Борис Шигин.

Ежегодная областная поэтическая премия имени Николая Благова вручается в Ульяновске с 2012 года. Победителей определяют в трех номинациях: «Художественное мастерство и верность традициям Николая Благова», «Край мой на Волге», «Яркое индивидуальное начало и поэтические открытия».