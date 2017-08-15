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Борис Шигин вошел в совет поволжской литературной премии имени Николая Благова

16:13 | 15.08.2017 | Культура

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин стал членом совета поволжской литературной премии имени Николая Благова.

Борис Шигин вошел в совет поволжской литературной премии имени Николая Благова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Премия эта существовала как ульяновская. Но при поддержке ульяновского губернатора [Сергея Морозова], как мне объяснили, решили ее сделать поволжской, то есть объединить [...] Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Волгоград. Будет солидная достаточно премия, если говорить об участниках», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Борис Шигин.

По словам поэта, включение в совет премии является для него честью.

«Это своего рода признание профессиональное. Мне очень приятно», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что большую часть работы будет выполнять посредством электронной почты.

«Мне будут присылать произведения. Наверное, придется выезжать в Ульяновск для принятия окончательного решения или награждения», — сказал Борис Шигин.

Он выразил надежду на то, что пензенские поэты смогут стать соискателями и лауреатами премии.

«Я думаю, она очень их заинтересует, потому что это такая своеобразная ступенька к всероссийской премии. […] Это уже уровень не пензенский, не ульяновский, а поволжский. Это крупные и сильные города с хорошими литературными традициями. В Пензе сильная поэзия. Я думаю, что найдутся люди, которые будут достойно представлять пензенскую литературу», — резюмировал Борис Шигин.

Ежегодная областная поэтическая премия имени Николая Благова вручается в Ульяновске с 2012 года. Победителей определяют в трех номинациях: «Художественное мастерство и верность традициям Николая Благова», «Край мой на Волге», «Яркое индивидуальное начало и поэтические открытия».
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