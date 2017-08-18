В Кузнецке отметят Яблочный Спас Культура

Кузнецк, 18 августа 2017. PenzaNews. Праздник «Спас золотой, наливной, сладкий» пройдет в парке «Нескучный сад» Кузнецка Пензенской области в предстоящий вторник, 22 августа.

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В 15.00 начнется конкурсная игровая программа, а в 16.00 — концерт.

Ожидается, что с пастырским словом к собравшимся обратятся представители Кузнецкой епархии, а вокальные номера представят молодые исполнители.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в тематических конкурсах.

Также в рамках праздника будет организована выставка изделий народных умельцев, где можно будет приобрести сувениры.

Помимо этого, представители парка, епархии, отдела социальной защиты населения администрации города доставят яблоки и блюда из них в местный дом ребенка, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.